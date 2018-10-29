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Преступления Происшествия

Начальник УМВД Самары: уличных преступлений стало меньше, раскрытий - больше

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За девять месяцев 2018 г. в Самаре зарегистрировано 12,5 тыс. преступлений, примерно одна треть из них относится к так называемой уличной преступности.

Начальник УМВД Самары: уличных преступлений стало меньше, раскрытий - больше Начальник УМВД Самары: уличных преступлений стало меньше, раскрытий - больше
Фото: Дмитрий Бурлаков

"При этом мы наблюдаем устойчивое снижение количества преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, — сообщил сегодня начальник УМВД России по Самаре Дмитрий Блохин. — Не только преступлений стало меньше, но и раскрывать их стали больше. Это касается разбойных нападений, грабежей, краж и многих других видов преступлений, которые, к сожалению, пока еще ежедневно совершаются на улицах и в общественных местах. Основная заслуга в уменьшении числа преступлений и улучшении раскрываемости принадлежит тем нарядам, которые занимаются охраной общественного порядка".

Полиция и Росгвардия провели 29 октября традиционный смотр и развод нарядов, участие в котором приняли почти 500 сотрудников полиции и 200 сотрудников общественных организаций правоохранительной направленности. Принимал развод недавно назначенный замначальника ГУ МВД России по Самарской области Александр Прядко.

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