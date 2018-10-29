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Экономика и бизнес

Более 1 млн руб. требуют британцы с самарских бизнесменов за "Свинку Пеппу" и "Медвежонка Тедди"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре две британские компании, обладающие исключительными правами на товарные знаки "Свинка Пеппа" (Peppa Pig) и "Медвежонок Татти Тедди" (серый мишка с голубым носом и заплатками Me to you Tatty Taddy), запустили процесс взыскания с самарских индивидуальных предпринимателей в общей сложности более 1 млн рублей.

Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

Так, компания Entertainment One UK Limited, правообладатель товарного знака "Свинка Пеппа" (Peppa Pig), подала 15 исковых заявлений в Арбитражный суд к самарским предпринимателям по взысканию с них 925 тыс. рублей.

В тот же день другая британская компания — "Карт Бланш Гритингс Лимитед" (Carte Blanche Greetings Limited), владеющая исключительными правами на изображение "Медвежонка Тедди", обратилась в самарский арбитраж еще с шестью заявлениями к самарским коммерсантам — на 240 тыс. руб. (по 40 тыс. руб. с каждого).

Интересы обеих фирм в России представляет юрист Роман Пчелинцев из Semenov& Pevzner.

Он пояснил Волга Ньюс, что претензии, по большей части, связаны с розничной реализацией игрушек и иных детских товаров, в которых используются принадлежащие британцам товарные знаки "Свинка Пеппа" и "Медвежонок Тедди".

Напомним, это уже не первые претензии британских компаний к самарским бизнесменам. Так, в январе и марте 2018 г.  Entertainment One UK Limited подавало свыше 30 аналогичных заявлений, по итогам рассмотрения которых с местных предпринимателей было взыскано около 750 тыс. рублей.

Компания "Карт Бланш Гритингс Лимитед" обращалась в самарский арбитраж в июле текущего года — было подано семь исков в общей сложности на 300 тыс. руб. к самарским индивидуальным предпринимателям.

В целом же борьбу с незаконным использованием товарного знака "Свинка Пеппа" в России компания Entertainment One UK Limited начала еще в середине 2016 года. По словам Романа Пчелинцева, за 2017–2018 гг. на территории РФ компанией было подано около 1,3 тыс. исков.

"Примерно столько же фактов нарушений было урегулировано в досудебном порядке", — добавил он.

"Карт Бланш Гритингс Лимитед" при этом за текущий год подала к российским предпринимателям около 300 исков, касающихся нарушения прав использования товарного знака "Медвежонок Тедди".

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