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На самарском заводе "Авиакор" спустя 50 лет открыли "капсулу времени"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 октября, на митинге, посвященном 100-летию комсомола, торжественно вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года коллективу завода 2018 года. На торжество у монумента Комсомольской Славы собрались ветераны завода, передовики производства и члены Совета молодежи предприятия.

На самарском заводе "Авиакор" спустя 50 лет открыли "капсулу времени" На самарском заводе "Авиакор" спустя 50 лет открыли "капсулу времени"
Фото: Игорь Казановский

"Сегодня мы отмечаем столетие комсомольского движения, — обратился к собравшимся генеральный директор ОАО "Авиакор — самарский авиационный завод" Алексей Гусев. — В истории нашей страны трудно представить победы, которые произошли бы без комсомола. Это и индустриализация, и Великая Отечественная война, в которой 3000 комсомольцев стали Героями Советского Союза. И преодоление послевоенной разрухи, и освоение целинных земель, и великие ударные стройки — БАМ, Братская и Саяно-Шушенская ГЭС. Инициатива всегда исходила от комсомольцев, среди которых были лучшие представители нашего общества. И сегодня, в 2018 году, я хочу пожелать всем комсомольцам Куйбышевского авиационного завода прежде всего здоровья, мирного неба, долгих лет жизни и счастья".

"Сегодня собралось много народа, особенно радостно видеть наших ветеранов, — отметил председатель областной организации "Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности" Сергей Мельников. — Сегодня в обществе встречается неуважительное отношение к комсомольцам и комсомольскому прошлом. Сегодня мы "из первых рук" узнаем, что они пожелали нам 50 лет назад".

Молодые рабочие "Авиакора" Дмитрий Дунаев и Ренат Бахтеев извлекли из монумента Комсомольской Славы памятную капсулу и вскрыли ее здесь же на слесарном станке. Зачитать текст, выгравированный на металлической табличке, выпала честь председателю Совета молодых специалистов при Самарской губернской думе, начальнику отдела реконструкции зданий и сооружений ОАО "Авиакор — авиационный завод" Юрию Ермакову.

"Товарищи потомки, — говорилось в обращении к членам Ленинского коммунистического союза молодежи 2018 года. — Обращаясь к вам в далекое будущее, мы, комсомольцы юбилейного 1968 года, свято верим, что вы сохраните и приумножите бессмертную в веках славу нашего Союза, рожденную в огне 1918 года. Прошедшего через муки и жертвы страшных войн, через голод, разруху, откликающегося на все беды земли и отдающего прекрасные жизни во имя счастья, мира, коммунизма. Мы, красивые, гордые люди, строим свое и ваше будущее, светлое здание коммунизма с именем Владимира Ильича Ленина, столетие со дня рождения которого готовится отметить наш народ и весь мир, с именем коммунистической партии. И мы его построим!".

Выступающие на митинге ветераны вспоминали момент закладки капсулы, славные инициативы комсомольцев завода, и говорили о том, как важно и почетно было дожить до этого замечательного дня. Капсула и послание будут храниться в музее Самарского авиационного завода, где каждый сможет с ним познакомиться.

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На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

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