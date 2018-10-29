За первое полугодие 2018 года в казну Тольятти поступило 5,5 млрд рублей

Мэрия Тольятти представит отчет об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2018 года. Вопрос будет рассмотрен во вторник, 30 октября, на заседании профильной комиссии тольяттинской гордумы.

Согласно материалам комиссии, за указанный период в бюджет города поступило 5,5 млрд руб. или 44% к плану года. При этом размер безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составил 2,6 млрд рублей.

2,3 млрд руб. приходится на налоговые отчисления. По данным администрации, поступления НДФЛ составляют 1,6 млрд руб., земельный налог - 386,3 млн руб., доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 23,5 млн руб., единый налог на вмененный доход 158,9 млн руб., налог на имущество физических лиц 70,7 млн рублей и т.д.

На неналоговые доходы пришлось 500, 8 млн рублей, при этом больше половины составляют доходы от использования государственной и муниципальной собственности.

Расходы города составили 5,9 млрд руб. или 44,9% к утвержденным думой плановым показателям. Из них 3,5 млрд руб. израсходовано на образование, 608 млн руб. - на общегосударственные вопросы, 328,5 млн руб. - на сферу ЖКХ.