16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За первое полугодие 2018 года в казну Тольятти поступило 5,5 млрд рублей Облик поселения Алькино помогает менять активная гражданская позиция жителей В основе стратегии развития Похвистневского района лежит повышение конкурентоспособности АПК Владимир Классен покинул пост главы Жигулевска Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберут 28 ноября

Муниципалитеты Власть и политика

За первое полугодие 2018 года в казну Тольятти поступило 5,5 млрд рублей

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

Мэрия Тольятти представит отчет об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2018 года. Вопрос будет рассмотрен во вторник, 30 октября, на заседании профильной комиссии тольяттинской гордумы.

Согласно материалам комиссии, за указанный период в бюджет города поступило 5,5 млрд руб. или 44% к плану года. При этом размер безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составил 2,6 млрд рублей.

2,3 млрд руб. приходится на налоговые отчисления. По данным администрации, поступления НДФЛ составляют 1,6 млрд руб., земельный налог - 386,3 млн руб., доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 23,5 млн руб., единый налог на вмененный доход 158,9 млн руб., налог на имущество физических лиц 70,7 млн рублей и т.д.

На неналоговые доходы пришлось 500, 8 млн рублей, при этом больше половины составляют доходы от использования государственной и муниципальной собственности.

Расходы города составили 5,9 млрд руб. или 44,9% к утвержденным думой плановым показателям. Из них 3,5 млрд руб. израсходовано на образование, 608 млн руб. - на общегосударственные вопросы, 328,5 млн руб. - на сферу ЖКХ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4