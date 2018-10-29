Договоры аренды более 30 тыс. кв. м земли между "Волготанкером" и минимущества признали недействительными

Арбитражный суд Самарской области 25 октября 2018 г. удовлетворил иск зампрокурора области и признал недействительными договоры аренды земельных участков, заключенные 2 сентября 2013 г. между министерством имущественных отношений Самарской области и ОАО "Волготанкер". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, арендованные участки площадью 18 258 кв. м и 16 045 кв. м частично накладываются на акваторию протоки Сухая Самарка Саратовского водохранилища.
Таким образом, министерство, заключив с "Волготанкером" договоры аренды земли, фактически распорядилось частью водного объекта, находящегося в федеральной собственности, что противоречит ст. 209, 608 Гражданского кодекса РФ.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, ОАО "Волготанкер" начал банкротиться по инициативе ФНС России в 2007 году. Конкурсное производство открылось 12 марта 2008 года. Летом 2018 г. распродали последнее имущество компании.
Согласно ст. 102 Земельного кодекса РФ, земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, относятся к землям водного фонда, и образование земельных участков на таких землях не осуществляется.
А в соответствии со ст. 8 Водного кодекса РФ водные объекты находятся в собственности Российской Федерации и имеют специальный режим использования, охраны и осуществления иной хозяйственной деятельности.