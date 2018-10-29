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Происшествия

В селе под Тольятти спасали мужчину с ножевыми ранениями

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 октября, около 4:00, в с. Мусорка Ставропольского района понадобилась помощь 40-летнему мужчине, по предварительным данным, получившему при неизвестных обстоятельствах множественные ножевые ранения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у пострадавшего были ранения в области грудной клетки, спины и живота. Для него вызвали "скорую". Врачи оказали мужчине помощь на месте и увезли его в медучреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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