В селе под Тольятти спасали мужчину с ножевыми ранениями

В воскресенье, 28 октября, около 4:00, в с. Мусорка Ставропольского района понадобилась помощь 40-летнему мужчине, по предварительным данным, получившему при неизвестных обстоятельствах множественные ножевые ранения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у пострадавшего были ранения в области грудной клетки, спины и живота. Для него вызвали "скорую". Врачи оказали мужчине помощь на месте и увезли его в медучреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.