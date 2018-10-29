В Самаре отметят юбилей знаменитого земляка маршала Дмитрия Устинова

30 октября 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения маршала Дмитрия Устинова. С Самарой его связывает не только место рождения, но и важнейшие события в жизни города, значение которых и сегодня трудно переоценить.

25 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке в рамках празднования 110-й годовщины со дня рождения знаменитого земляка, маршала Советского Союза, министра обороны СССР, секретаря ЦК КПСС, Героя Советского Союза и дважды Героя Социалистического труда Дмитрия Федоровича Устинова состоялся тематический видеолекторий "Роль личности в истории обороны страны".

Телемост, организованный Президентской библиотекой при поддержке министерства обороны РФ, объединил шесть городов воинской славы: Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Тулу, Воронеж и родину маршала — Самару, с которыми прославленного маршала связывали крупные события не только в его жизни, но и жизни нашей страны.

"Дмитрий Федорович родился 30 октября 1908 года в Самаре, — говорит заведующая отделом читальных залов СОУНБ Марина Якунина. — Юбилею нашего замечательного земляка и посвящен нынешний видеолекторий. Он собрал много очень известных людей, которые хорошо знали Дмитрия Федоровича по совместной работе. Это и председатель Московского городского совета ветеранов, секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих, секретарь ЦК КПСС, министр общего машиностроения СССР Олег Бакланов, заместитель председателя ветеранской организации "Союз генералов Самары" Василий Сисенко, командующий войсками Приволжского военного округа Анатолий Сергеев и многие другие. В режиме он-лайн они поделились своими воспоминаниями о знаменитом маршале. Пришли на видеомост и воспитанники кадетских классов самарских школ и кадетского корпуса МВД РФ, представители общественности и органов власти региона".

Владимир Долгих отметил, что сегодня современному поколению трудно понять, в каком положении находилась страна, когда в начале войны Дмитрий Федорович стал наркомом вооружения, и какую выдающуюся роль он сыграл в истории Победы. Генерал-полковник, профессор, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов подчеркнул: "Главная заслуга маршала — в создании продуманной системы обороны страны. Устинов был одним из немногих государственных деятелей, который за свои достижения был награжден 11-ю орденами Ленина".

"К сожалению, сейчас молодежь, да и многие люди постарше, мало что знают о Дмитрии Устинове, — сказал на видеолектории ответственный секретарь "Союза генералов Самары" генерал-майор Василий Сисенко. — А ведь в том, что Самара стала центром самолетостроения и космической отрасли есть огромная заслуга Устинова, руководившего в советские годы оборонной промышленностью. Он, кстати, вручал городу Куйбышеву и орден Ленина за выдающиеся достижения в сфере оборонной промышленности".

Развивая мысль самарских ветеранов, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия", руководитель штаба по подготовке и проведению Парада Памяти 7 ноября 2018 года Инна Жичкина в цифрах и фактах рассказала, как город чтит своего великого земляка. "Так, традиционный Парад Памяти, который проводится в городе в честь военного парада 1941 года в Куйбышеве, — отметила она, — в этом году посвящен "Оружию Победы". Намечена серия мероприятий в честь 110-летия со дня рождения Дмитрия Устинова. Уже 719 школ подготовили свои парадные расчеты, открыто несколько тематических школьных музеев. В этом году на Парад в Самару приезжают представители 15 стран, дипломатические миссии которых находились в запасной столице в годы войны. Первая репетиция Парада пройдет 30 октября и полностью будет посвящена памяти видного советского государственного деятеля".

Для молодежи, которая пришла в самарскую студию телемоста, работала специализированная выставка "Маршал, рожденный в Самаре", подготовленная сотрудниками СОУНБ. Здесь можно было познакомиться с мемуарами Дмитрия Федоровича, книгами, рассказывающими о нем и его семье, а также с историческими документами и периодическими изданиями той эпохи. Были представлены и материалы из газеты "Волжская коммуна", которые рассказывали о наиболее значимых событиях, которые неразрывно связали судьбы Самары и знаменитого маршала.