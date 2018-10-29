16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Отряд "Лиза Алерт" прочесал Рачейский лес в поисках условно пропавших Представители Фонда президентских грантов проводят для самарских НКО серию обучающих мероприятий В Струковском саду прошел бесплатный мастер-класс по китайскому языку Самарская область присоединяется к всероссийской акции "Безопасность детства" В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Общественные организации Общество

В Самарской области откроется центр "серебряных" волонтеров

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати

В Самаре, 30 октября, состоится расширенное заседание секции по вопросам развития благотворительности и добровольчества Совета НКО при Самарской Губернской Думе. Эксперты из Москвы и Самары обсудят перспективы развития волонтерства и презентуют открытие регионального центра "серебряного" волонтерства Самарской области.

Самарская область стала одним из 15 победителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтерства в субъектах России. На конкурс было подано 164 заявки от 64 регионов. Самарскую область представляла региональная молодежная общественная организация "Центр социальных проектов". Теперь в губернии появится центр, который будет способствовать развитию добровольческой деятельности людей в возрасте от 55 лет.

Сейчас в Самарской области действует проект по "серебряному" волонтерству "Серебряный Актив". Участники этого проекта становились волонтерами крупнейших событий: чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в городе-организаторе Самаре, Всероссийского форума "серебряных" добровольцев "Молоды душой" и многих других.

Гид потребителя

Фото на сайте

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Заключительный этап областного форума "Мы вместе! Мы за Россию!"

Заключительный этап областного форума "Мы вместе! Мы за Россию!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4