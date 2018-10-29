В Самарской области откроется центр "серебряных" волонтеров

В Самаре, 30 октября, состоится расширенное заседание секции по вопросам развития благотворительности и добровольчества Совета НКО при Самарской Губернской Думе. Эксперты из Москвы и Самары обсудят перспективы развития волонтерства и презентуют открытие регионального центра "серебряного" волонтерства Самарской области.

Самарская область стала одним из 15 победителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтерства в субъектах России. На конкурс было подано 164 заявки от 64 регионов. Самарскую область представляла региональная молодежная общественная организация "Центр социальных проектов". Теперь в губернии появится центр, который будет способствовать развитию добровольческой деятельности людей в возрасте от 55 лет.

Сейчас в Самарской области действует проект по "серебряному" волонтерству "Серебряный Актив". Участники этого проекта становились волонтерами крупнейших событий: чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в городе-организаторе Самаре, Всероссийского форума "серебряных" добровольцев "Молоды душой" и многих других.