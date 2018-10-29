Для "переселенцев" из "5 кварталов" подготовили первую часть квартир

Власти Самары и Самарский областной фонд жилья и ипотеки подписали договор о передаче в собственность муниципалитета первой части квартир для расселения граждан, проживающих по договорам социального найма на территории квартала Е проекта "5 кварталов", сообщает пресс-служба фонда.

"Процесс, запущенный более четырех лет назад в рамках реализации нескольких проектов, нацеленных на реновацию исторического центра областной столицы ("3 квартала", "5 кварталов", "Стрелка"), входит в завершающую стадию", - говорится в сообщении.

По этим проектам в задачу СОФЖИ входил подбор, приобретение и дальнейшая передача собственникам - частным лицам или муниципалитету - квартир для переселения из аварийного жилья.

По словам руководителя отдела арендных отношений СОФЖИ Сергея Атискова, в ноябре должна быть зарегистрирована в Росреестре первая 31 из 133 квартир, которые необходимо передать в собственность муниципалитета. "Совместно со специалистами департамента управления имуществом и городской администрации нам удалось разработать и применить механизм законной передачи квартир, приобретенных СОФЖИ, в собственность муниципалитета, - пояснил Атисков. - До конца года мы планируем передать еще 41 квартиру".

Всего на расселение 308 жилых помещений общей площадью 8,4 тыс. кв. м приобретена 351 квартира общей площадью почти 16,2 тыс. кв. метров. На это было затрачено 923,6 млн рублей. Сегодня ни одна из площадок полностью не освобождена от прав третьих лиц, что не позволяет приступить к застройке территории.