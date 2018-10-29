Губернатор обсудил с генконсулом Венгрии в Казани перспективы сотрудничества

В понедельник, 29 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным консулом Венгрии в Казани Адамом Штифтером.

Глава региона поблагодарил его за визит. В ближайшее время Венгрию посетит делегация Самарской области. "Я рассчитываю, что наша встреча будет крайне полезной: позволит определить цели, взаимные интересы сторон, создать условия того, чтобы взаимодействие строилось на взаимовыгодной основе и было результативным", - отметил Дмитрий Азаров.

В Венгрии планируется подписание ряда важных соглашений между правительством губернии и министерством экономических отношений государства, а также самарскими и венгерскими предприятиями.

"Рассчитываю, что наша с вами совместная работа будет способствовать укреплению экономических и гуманитарных связей. У нас есть значительный потенциал в сфере здравоохранения, образования, культуры. Все это является принципиально важным для укрепления дружественных связей между нашими странами. Самарская область готова внести свою лепту в развитие этих международных отношений", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Генконсул обозначил направления, по которым Венгрия хочет работать с Самарским регионом. Среди основных - сельское хозяйство. Венгерские компании намерены наладить сотрудничество в области животноводства, создать современные и высокотехнологичные предприятия в сфере АПК. Дмитрий Азаров одобрил эту идею. "Очень важно то, что от вас прозвучало, - это готовность совместного развития производства на территории Самарской области", - заметил глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что фермерам оказывается серьезная поддержка на территории Самарского региона. Благодаря мерам господдержки сельхозпроизводителям могут возвращать до 50% затрат. "Мы сейчас активно работаем с инвесторами по привлечению средств именно в молочное и мясное животноводство. Целый ряд проектов отрабатываем. Будем рады, если наше предложение заинтересует и потенциальных инвесторов из Венгрии", - сказал губернатор.

Адам Штифтер сообщил, что в рамках двухдневного пребывания в Самаре венгерская делегация посетит ряд лечебных учреждений, где оказывается высокотехнологичная помощь пациентам, а также Центр прорывных технологий Самарского государственного медицинского университета. Глава региона выразил уверенность в том, что иностранных партнеров заинтересуют проекты и научные разработки медуниверситета.

"У нас также запланирован ряд встреч с руководителями крупнейших предприятий Самарской области. Мы с нетерпением ждем встречи с компаниями", - отметил генконсул.

В сфере туризма предлагается создать прямые авиарейсы из Самары в Будапешт. Дмитрий Азаров предложил обдумать идею создания совместных туристических фирм.

Есть проект и в сфере культуры - организация в Самаре фестиваля венгерского кино. Дмитрий Азаров предложил организовать его уже в следующем году, но в масштабах всего региона. "Я хотел бы, чтобы этим фестивалем была охвачена не только Самара, - сказал Дмитрий Азаров. - Давайте постараемся это сделать на территории всей области".

Не исключил глава региона и возможности культурного обмена творческими и профессиональными коллективами. Есть в Венгрии проекты в области археологии и образования. В частности, рассматривается вариант обмена студентами. "Мы заинтересованы, чтобы наши студенты получали образование в Венгрии, - сказал Дмитрий Азаров. - Обмен студентами с ведущими университетами Европы сегодня осуществляется. Будем рады, если и с Венгрией будет получаться".

Адам Штифтер выразил готовность оказать содействие при реализации всех намеченных совместных планов между Самарской областью и регионами Венгрии: "Нет таких вопросов, которые нельзя было бы решить совместными усилиями".