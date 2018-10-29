Самарская дзюдоистка Анастасия Конкина завоевала "серебро" международного турнира

В Абу-Даби, с 27 по 29 октября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, проходит Большой Шлем. В соревнованиях принимает участие 372 дзюдоиста из 64 стран мира, 15 — в составе российской сборной, в том числе и самарчанка Анастасия Конкина в весовой категории 57 кг.

Бронзовая призерка Гран Шлема в ОАЭ прошлого года, Конкина вышла на татами в первый день соревнований. Без особого труда прошла в первых схватках спортсменок из Китая и Израиля, а в полуфинале была сильнее бронзовой призерки Олимпиады 2012 года, француженки Отон Павья.

"Когда Настя только начинала международную карьеру, она боролась с ней на сборе, и Настя не успевала вставать от ее бросков. И я переживала, что моей воспитаннице будет тяжело из-за этого бороться с французской дзюдоисткой. Но Настя была на 100% уверенна в себе и не оставила сопернице ни единого шанса", — рассказала тренер Конкиной Анна Сараева.

Остановить бурю и натиск самарской спортсменки смогла лишь чемпионка Европы Нора Джакова из Косово. "В финале было видно физическое преимущество Джаковой, в техническом же плане Настя даст фору любому. Будем подтягивать физику и возьмем реванш!", — уверенна Анна Сараева.

А пока у Конкиной — серебряная медаль Гран Шлема в Абу-Даби, сообщает министерство спорта Самарской области.