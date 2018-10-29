Гандбольная "Лада" разгромила "Уфа-Алису" - 36:17

В понедельник, 29 октября, в своем восьмом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала "Уфа-Алису.

Тольяттинки разгромили гостей - 36:17, сообщает официальный сайт клуба.