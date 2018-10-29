Гандбольная "Лада" разгромила "Уфа-Алису" - 36:17

В понедельник, 29 октября, в своем восьмом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала "Уфа-Алису.
Тольяттинки разгромили гостей - 36:17, сообщает официальный сайт клуба.
В понедельник, 29 октября, в своем восьмом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала "Уфа-Алису.
Тольяттинки разгромили гостей - 36:17, сообщает официальный сайт клуба.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Лада": Лагина, Уткина, Михайлюта; Какмоля — 3, Дмитриева — 4, Черняева — 2, Гайдук — 5, Санникова, Щербак — 2, Носикова — 4/1, Кирдяшева — 5/1, Барынина — 7/1, Демидович (2 мин.), Амельченко, Гафонова — 2, Тарасова — 2.