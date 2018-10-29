Миодраг Божович: "Сегодня "Крылья" заслуживали большего"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович на пресс-конференции после матча с "Зенитом" (0:1) в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги поделился своими впечатлениями от игры.

"Думаю, что мы начали матч хорошо, больше контролировали мяч, создавали моменты, но не забили. "Зенит" подловил нас на контратаке и забил гол. Во втором тайме у нас были два хороших момента. В перекладину попал Канунников, не смог забить Корниленко. Сегодня мы заслуживали большего. Но это футбол", - сказал Миодраг Божович.