МФЦ региона собрали 321 млн руб. госпошлины

За девять месяцев 2018 года многофункциональные центры Самарской области предоставили 1,3 млн услуг, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млн услуг). Как сообщает пресс-служба МФЦ, 75% предоставляемых услуг являлись федеральными.

Наибольшее количество услуг оказано МФЦ Самары — 419 тыс. и Тольятти — 356 тысяч. Размер собранной госпошлины составил 321,8 млн руб., что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (211 млн руб.). Наибольшие суммы получены МФЦ Самары — 150 млн, Тольятти — 67 млн руб. и Волжским районом — 15 млн рублей.