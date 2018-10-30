Дмитрий Азаров вручил медаль футболисту Александру Анюкову

В ходе матча 12-го тура РПЛ 29 октября на поле стадиона "Самара Арена" впервые вышел воспитанник самарского футбола и клуба "Крылья Советов", игрок санкт-петербургского "Зенита" и сборной России, 36-летний защитник Александр Анюков. Он сыграл 11 минут в победном для своего клуба матче (1:0).

После игры футболиста приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Повод был значительный: игроку вручили памятный знак за участие в проведении матчей ЧМ-2018 в Самаре. Александр Анюков был послом Самары как города-организатора чемпионата мира, бывал на строящейся "Самара Арене", встречался с самарскими волонтерами.

Губернатор поприветствовал Анюкова в родном городе, передал ему, что в Самаре радуются его успехам, и выразил благодарность за представление региона в ходе подготовки и проведения матчей ЧМ-2018. Анюкову вручили памятный знак и благодарственное письмо.

Александр Анюков отметил, что стадион в Самаре построили классный и на его поле он вышел впервые, а также что "Крылья Советов" в матче с "Зенитом" играли лучше, чем соперник. "Но мы взяли три очка, и, как говорится, слава богу. Будем готовиться к следующей игре. У нас небольшой спад, будем работать дальше", - отозвался защитник об игре своей команды.