По факту взрыва в самарском коттедже возбудили уголовное дело

По факту взрыва в коттедже во Внутреннем проезде в Самаре возбуждено уголовное дело.

Как сообщила Волга Ньюс старший помощник по связям со СМИ руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, дело возбудили по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Сейчас ведется расследование, назначены экспертизы", - пояснила Елена Шкаева.

На данный момент основной версией является взрыв бытового газа.

По имеющимся сейчас данным, несанкционированной врезки в трубопровод, как сообщалось ранее, все же не было. Но также известно, что газ, проведенный в коттедж, был перекрыт соответствующими службами за долги.

Предполагается, что владелец коттеджа мог сам убрать замок с трубы, чтобы снова пользоваться газом.

Напомним, владелец дома 62-летний Евгений Карпов погиб из-за взрыва.

Взрыв был такой силы, что трехэтажное здание оказалось полностью разрушено.