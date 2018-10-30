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Машиностроение Экономика и бизнес

Тяжмаш заключил контракт с Севмашем на поставку оборудования стоимостью 1,8 млрд рублей

СЫЗРАНЬ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В середине октября АО "Тяжмаш" получило заказ на поставку транспортно-передаточного комплекса для судостроительной верфи АО "ПО "Севмаш".

Как сообщает сайт сызранского предприятия, стоимость работы, которую выполнит завод, - 1,8 млрд руб. с НДС. В эту сумму включено создание оборудования, необходимого для вывода из дока судов и грузов, а также строительно-монтажные операции под ключ.

В течение семнадцати месяцев предприятие должно будет изготовить и смонтировать на объекте самоходный трансбордер грузоподъемностью 2 тыс. т и самоходную транспортную систему продольно-поперечного перемещения.

Также заводу предстоит реконструкция двух участков набережной, примыкающих к передаточному причалу, удлинение этого причала вместе с подтрансбордерными путями и демонтаж существующих фундаментов. В планах - масса других нестандартных операций, например, организация подземных очистных сооружений и установка прожекторной мачты.

В рамках заказа АО "Тяжмаш" предстоит освоение совершенно новой продукции. Но опыт сотрудничества с судостроительными предприятиями у коллектива уже накоплен: по заказу того же АО "ПО "Севмаш" коллектив участвовал в реконструкции валопроводов для атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", а весной этого года заводу было доверено изготовление высокотехнологичных кранов для "Северной верфи".

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