Футболисты-любители проверили в деле спортплощадку, обновленную МегаФоном

27 и 28 октября в Самаре состоялся турнир любительских дворовых команд "МегаФон - футбольная культура". Игры прошли на реконструированной оператором универсальной спортивной площадке на ул. Ново-Садовой.

Масштабный проект обновления старых футбольных коробок был запущен МегаФоном в одиннадцати городах России, где летом проходили игры мундиаля. В частности, самарские любители активного образа жизни получили не просто спортивный объект, где можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и хоккей: это удобная и безопасная площадка, которая позволяет проводить время с удовольствием и пользой для здоровья.

Для каждой футбольной коробки было выбрано оформление, передающее дух городов и эмоции, которые испытали гостившие там болельщики и футболисты из разных стран. Дизайн выбирало жюри вместе с легендой российского футбола Александром Кержаковым. В Самаре лучшим был признан проект Вадима Мироненко (Вадим Sloof) с версией картины Пикассо "Девочка на шаре" в дерзких "южноамериканских" цветах.

"На таком поле мы можем наблюдать спорт как искусство и искусство как спорт - такое же быстрое, решительное и завораживающее, как голы в футболе", - считает Вадим Мироненко.

Церемония открытия соревнований "МегаФон Футбольная Культура" началась с приветственных слов директора Самарского отделения компании "МегаФон" Максима Токаренко и председателя городской Федерации футбола, заслуженного ветерана клуба "Крылья Cоветов", судьи национальной категории по футболу Сергея Марушко. В борьбу за первое место включились 18 любительских команд из областного центра, Тольятти, Похвистнево и Смышляевки. Была заявлена даже команда из Нигерии "МАИСС International" - в ее состав вошли студенты одного из вузов.

После субботних отборочных игр в финал вышли команды "Строители", "Всем своим" и "Squadra Rossa". Выяснять, кто сильнее, им пришлось в воскресенье - под проливным дождем и снегом. В итоге самыми стойкими и техничными оказались "Строители" из Похвистнево. В качестве подарка они выбрали пошив эксклюзивной дизайнерской спортивной формы на всю команду и годовую подписку на спортивные пакеты "МегаФон ТВ".

За соревнованиями, проходившими в тот день в 11 городах, болельщики могли наблюдать в соцсетях при помощи прямых трансляций. Главная студия располагалась на петербургском стадионе "Зенит". Из Самары состоялось несколько прямых включений. В них участвовали художники-граффитисты Оксана Гладкова и Семен Ефентьев, украсившие самарские многоэтажки изображениями известных футболистов, а также спортивный блогер Кирилл Демидов, который вел дневник ЧМ на своем канале в YouTube и Инстаграм.