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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" составили список крупнейших неплательщиков частного сектора

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Весной 2018 года сотрудники сбытового подразделения "РКС-Самара" подготовили список Топ-100, включающий крупнейших должников за воду и канализацию в частном секторе Самары. Общая сумма задолженности этой категории - 4 млн 592 тыс. рублей.

Большинство фигурантов Топ-100 - владельцы дорогостоящих домовладений и автотранспорта. Однако потребленные коммунальные услуги они оплачивать "не в состоянии". Все неплательщики неоднократно получали письма от ресурсоснабжающей организации о задолженностях, уведомления об отключениях, приглашения на комиссию по дебеторской задолженности. Крайние меры воздействия - отключение от ресурсов, а в случае невозможности - установка "пирамиды позора".

За полгода работы именно с "топовым" списком по состоянию на конец октября сотрудники "РКС-Самара" установили 21 пирамиду и отключили от водоснабжения 46 домов. 61 абонент оплатил долги, 28 написали гарантийные письма. Общая сумма взысканных долгов и гарантийных обязательств - более 2,5 миллиона рублей.

С сентября как меру воздействия на таких потребителей стали применять лазерное информирование. Результат положительный: 50 тысяч рублей были оплачены должником с 8-й просеки в течение суток.

Гид потребителя

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