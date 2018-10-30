Канализационную сеть рядом с "Самара-Ареной" построит "ВТС МЕТРО"

В понедельник, 29 октября, подведены итоги аукциона по строительству резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод со стадиона "Самара-Арена" и других объектов инфраструктуры ЧМ-18, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступал департамент градостроительства Самары.

Победителем стало АО "ВТС МЕТРО". Компания должна будет возвести ограждения, устроить наружные электрические сети и линии связи, наружную канализацию и трубопроводы. Она обязуется успеть выполнить все работы в течение 40 дней, но не позднее 31 декабря 2018 года.

На это выделено 245,5 млн руб. из областной и городской казны.