Акселератор StartupSamara начинает свою работу

В Самаре стартует бесплатная программа для ускоренного роста технологических проектов Акселератор StartupSamara.

Региональный центр инноваций "StartupSamara" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области объявляет о наборе в акселератор StartupSamara. Стартапы, прошедшие в программу, проработают ключевые аспекты запуска технологического бизнеса, презентуют проекты экспертам и бизнес-ангелам и смогут получить 2 млн руб. инвестиций от Венчурного фонда Самарской области.

Бесплатная акселерационная программа рассчитана на инновационные проекты, подходящие под следующие критерии:

готов прототип (минимально жизнеспособный продукт) или будет готов до конца программы акселерации;

в команде закрыты технические компетенции и техническая реализуемость проекта не вызывает сомнений;

достижимый рынок (SOM) - 300 млн руб. за пять лет.

Ограничения по тематике отсутствуют. В акселераторе могут участвовать студенты и сотрудники любого вуза региона, а также независимые разработчики и предприниматели.

Эксперты и менторы программы помогут участникам сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа и детально проработать бизнес-модель своей идеи. Технологическим предпринимателям будет предоставлен доступ к экспертным группам, менторской поддержке, образовательным программам и методикам, зарекомендовавшим себя во всем мире. Работа над проектом в Акселераторе StartupSamara включает в себя цикл семинаров и мастер-классов, еженедельные трекинг-сессии и сессии совместного планирования.

Стартап, прошедший в акселератор, получит:

Возможность привлечь 2 млн руб. инвестиций от Венчурного Фонда Самарской области.

Бесплатное место в коворкинге YellowRockets на время акселерации.

Бизнес-образование, основанное на лучших мировых практиках, реальные кейсы и опыт практиков бизнеса.

Помощь в разработке и тестировании бизнес-модели проекта и подготовке пакета документов для инвесторов ранних стадий развития.

Экспертизу жизнеспособности стартапа и помощь в разработке стратегии его монетизации.

Доступ к сообществу предпринимателей, ориентированных на создание высокотехнологичных стартап-компаний, а также к корпорациям, гос. структурам, институтам развития.

Помощь в продвижении стартапа на рынок, в том числе международный.

Медиа-поддержку стартапа.

Подать заявку можно на сайте startupsamara.ru/bk до 7 ноября.

Основные темы, которые рассматриваются в программе:

Проектирование бизнес-моделей, формулирование и проверка гипотез. Lean StartUp. Customer Development, Blue Ocean Canvas.

Способ проверки гипотез через посадочные страницы (Landing Page).

Способы и методы разработки и запуска проектов в условиях недостаточного финансирования. MVP. Модель SPAСE.

Unit экономика, зачем нужны цифры.

Привлечение венчурного финансирования; финансы и стоимость стартапа.

B2B и B2C продажи. Маркетинг.

Способы привлечения инвестиций. Гранты: как получить, какие требования, оформление заявки.

Меры поддержки инноваций в Самарской области.

Подсчет рынка. TAM SAM SOM.

Итогом программы станет Demo Day - презентационная сессия, на которую приглашаются бизнес-ангелы, представители венчурных фондов и крупных предприятий, профессиональные инвесторы, заинтересованные в сотрудничестве с технологическими компаниями.

За предыдущие девять наборов через программу Акселератора StartupSamara прошло более 180 проектов, 90 проектов вышли на Demo Day, 30 стартапов привлекли инвестиции и грантовые средства.

Организатором акселерационной программы служит Региональный центр инноваций "StartupSamara" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Инвестиционный партнер - Венчурный фонд Самарской области. Партнеры программы: Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области и YellowRockets.