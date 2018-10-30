Акселератор StartupSamara начинает свою работу

В Самаре стартует бесплатная программа для ускоренного роста технологических проектов Акселератор StartupSamara.
Региональный центр инноваций "StartupSamara" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области объявляет о наборе в акселератор StartupSamara. Стартапы, прошедшие в программу, проработают ключевые аспекты запуска технологического бизнеса, презентуют проекты экспертам и бизнес-ангелам и смогут получить 2 млн руб. инвестиций от Венчурного фонда Самарской области.
Бесплатная акселерационная программа рассчитана на инновационные проекты, подходящие под следующие критерии:
- готов прототип (минимально жизнеспособный продукт) или будет готов до конца программы акселерации;
- в команде закрыты технические компетенции и техническая реализуемость проекта не вызывает сомнений;
- достижимый рынок (SOM) - 300 млн руб. за пять лет.
Ограничения по тематике отсутствуют. В акселераторе могут участвовать студенты и сотрудники любого вуза региона, а также независимые разработчики и предприниматели.
Эксперты и менторы программы помогут участникам сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа и детально проработать бизнес-модель своей идеи. Технологическим предпринимателям будет предоставлен доступ к экспертным группам, менторской поддержке, образовательным программам и методикам, зарекомендовавшим себя во всем мире. Работа над проектом в Акселераторе StartupSamara включает в себя цикл семинаров и мастер-классов, еженедельные трекинг-сессии и сессии совместного планирования.
Стартап, прошедший в акселератор, получит:
- Возможность привлечь 2 млн руб. инвестиций от Венчурного Фонда Самарской области.
- Бесплатное место в коворкинге YellowRockets на время акселерации.
- Бизнес-образование, основанное на лучших мировых практиках, реальные кейсы и опыт практиков бизнеса.
- Помощь в разработке и тестировании бизнес-модели проекта и подготовке пакета документов для инвесторов ранних стадий развития.
- Экспертизу жизнеспособности стартапа и помощь в разработке стратегии его монетизации.
- Доступ к сообществу предпринимателей, ориентированных на создание высокотехнологичных стартап-компаний, а также к корпорациям, гос. структурам, институтам развития.
- Помощь в продвижении стартапа на рынок, в том числе международный.
- Медиа-поддержку стартапа.
Подать заявку можно на сайте startupsamara.ru/bk до 7 ноября.
Основные темы, которые рассматриваются в программе:
- Проектирование бизнес-моделей, формулирование и проверка гипотез. Lean StartUp. Customer Development, Blue Ocean Canvas.
- Способ проверки гипотез через посадочные страницы (Landing Page).
- Способы и методы разработки и запуска проектов в условиях недостаточного финансирования. MVP. Модель SPAСE.
- Unit экономика, зачем нужны цифры.
- Привлечение венчурного финансирования; финансы и стоимость стартапа.
- B2B и B2C продажи. Маркетинг.
- Способы привлечения инвестиций. Гранты: как получить, какие требования, оформление заявки.
- Меры поддержки инноваций в Самарской области.
- Подсчет рынка. TAM SAM SOM.
Итогом программы станет Demo Day - презентационная сессия, на которую приглашаются бизнес-ангелы, представители венчурных фондов и крупных предприятий, профессиональные инвесторы, заинтересованные в сотрудничестве с технологическими компаниями.
За предыдущие девять наборов через программу Акселератора StartupSamara прошло более 180 проектов, 90 проектов вышли на Demo Day, 30 стартапов привлекли инвестиции и грантовые средства.
Организатором акселерационной программы служит Региональный центр инноваций "StartupSamara" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Инвестиционный партнер - Венчурный фонд Самарской области. Партнеры программы: Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области и YellowRockets.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.