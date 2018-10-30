Первый в Поволжье Voice-bot от "Ростелекома" заработал в Самаре

"Ростелеком" разработал и подключил Voice-bot для автоматизации работы контакт-центра крупнейшей энергосбытовой компании Среднего Поволжья "Самараэнерго". Это первый проект дистанционного обслуживания клиентов с помощью виртуального робота-помощника, который оператор связи реализовал на территории макрорегионального филиала "Волга".

Во время дозвона на единый телефон обслуживания клиентов "Самараэнерго" абонент может выбрать общение с Voice-bot. При его помощи жители города и области могут передать показания счетчиков электроэнергии. Voice-bot синхронизирован с системой учета данных энергосбытовой компании. Для распознавания речи и синтеза голосового ответа он использует VoiceNavigator. Таким образом клиенты компании и виртуальный помощник говорят на одном языке.

Решение позволило перевести часть обращений в контакт-центр на автоматизированную обработку и сделало процесс передачи показаний приборов учета быстрее и проще. Для жителей Самарской области значительно сократилось время ожидания ответа, передачи и получения информации.

"Внедрение Voice-bot стало откликом на запросы наших клиентов о переводе части бизнес-процессов в цифровой формат, — рассказала директор по работе с корпоративным и массовым сегментами Самарского филиала компании "Ростелеком" Елена Иванова. — Виртуальных помощников, базирующихся на искусственном интеллекте, многие по праву считают незаменимым инструментом для оптимизации бизнеса. Они позволяют повысить качество обслуживания клиентов, помогают при планировании и учёте расходов, создают эффективные каналы продаж и дают возможность оптимизировать многие внутренние и внешние процессы".

"Мы ценим время жителей губернии, поэтому стремимся свести его затраты к минимуму. Виртуальный робот "Ростелекома" способен одновременно обрабатывать 100 вызовов, что доказано нагрузочными испытаниями, — комментирует начальник управления по информационным технологиям ПАО "Самараэнерго" Александр Пантюшин. — Часто от навыков делового общения сотрудников зависит отношение заказчиков к нам. Voice-bot всегда вежлив, стрессоустойчив и клиентоориентирован, что сказывается самым благоприятным образом на впечатлении клиентов о компании".

Ранее "Ростелеком" обеспечил "Самараэнерго" высокоскоростными каналами передачи данных, заменив устаревшие медные линии связи на современные волоконно-оптические. В результате оптика объединила 9 структурных подразделений энергосбытовой компании в городе Кинеле, селах Красный Яр, Подбельск, Богатое, Пестравка, Хворостянка, Октябрьск, Кинель-Черкассы и Большая Черниговка.