Самарские депутаты приняли поправки в бюджет города

На прошлой неделе состоялось заседание комитета по бюджету и 50-е заседание Самарской городской думы. На юбилейном заседании депутаты приняли важные поправки в бюджет Самары и избрали вице-спикера. Деньги будут направлены на решение вопросов в социальной сфере.

Об изменениях в городской бюджет депутатам рассказал руководитель департамента финансов и экономического развития Самары Максим Харитонов. Согласно поправкам, собственные доходы города (налоговые и неналоговые) дополнительно выросли на 76,1 млн рублей. Из вышестоящих инстанций бюджет получил безвозмездные поступления в сумме 295,5 млн рублей. Их направят на ремонт дорог местного значения (161,1 млн рублей), капремонт ДК "Октябрь" (36 млн рублей), едино-временные денежные выплаты педагогическим работникам (17,9 млн рублей), обеспечение жильем отдельных категорий граждан (13,9 млн рублей), поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (5,9 млн рублей).

Кроме того, было принято решение о перераспределении 475,7 млн рублей. Часть средств высвободилась в результате экономии на осуществлении муниципальных закупок и обслуживании муниципального долга. "Нужно жить по доходам. Что в семье, что на предприятии, тем более в масштабах города. Поэтому мы стараемся оптимизировать затраты", — отметил председатель гордумы Алексей Дегтев.

Деньги будут вложены, в том числе, в оплату аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения жилого массива на улице Зеленой в поселке Управленческий (14,6 млн рублей), возмещение затрат по предоставлению бесплатного питания льготным категориям школьников (24,9 млн рублей), устранение аварийных ситуаций в связи с подготовкой к отопительному сезону, спил деревьев, приобретение мебели и оборудования для образовательных учреждений (24,1 млн рублей). "Социальная сфера для нас всегда в приоритете", — подчеркнул депутат Сергей Рязанов.

По результатам внесенных изменений доходы городского бюджета в 2018 году составят 25,7 млрд рублей, расходы — 26,4 млрд рублей. Депутаты единогласно приняли поправки в двух чтениях. "На заседании комитета по бюджету обсуждался вопрос о том, чтобы закончить этот год с доходной частью более 26 млрд рублей. Полагаю, что мы этого добьемся: есть еще два месяца, за которые реально не только получить субсидии из вышестоящих бюджетов, но и увеличить собственные доходы", — резюмировал Алексей Дегтев.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты избрали вице-спикера городского парламента. Вице-спикером думы на постоянной основе стал председатель комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Сергей Рязанов. "Я воспринимаю это избрание как аванс. Впереди предстоит много работы, и я готов работать на благо нашего города", — отметил он. К исполнению новых обязанностей Рязанов приступил вчера, 29 октября.

Алексей Дегтев, председатель Самарской городской думы:

— Принято стратегическое решение и в городе, и в области опираться на собственные доходы, без расчета на кредитные средства. Муниципальные образования могут быть отнесены к трем цветовым плоскостям: зеленая зона обозначает отсутствие долгов, желтая полоса — промежуточная, красный цвет свидетельствует о необходимости внешнего управления. Мы сейчас находимся в середине, и это нормально.