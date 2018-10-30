В "Марше Устинова" на площади Куйбышева приняли участие около двух тысяч ребят

Репетиция Парада памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, прошла 30 октября. Но главным событием стал смотр парадных расчетов "Марш Устинова" в честь нашего знаменитого земляка, у которого 30 октября 110-летний юбилей со дня рождения.

Каждый раз Парад Памяти, который традиционно проводится на площади имени Куйбышева уже восьмой год, посвящен какой-либо важнейшей военно-патриотической теме. В 2018 году он пройдет под девизом "Оружие Победы". А кто более всего причастен к советскому вооружению военных лет и позже, как не маршал Дмитрий Устинов, назначенный в 1941 году наркомом вооружения. Именно благодаря ему фронт в кратчайшие сроки был обеспечен всем необходимым, чтобы дать достойный отпор врагу и перейти в наступление, окончившееся полным разгромом немецких войск весной 1945 года.

Поэтому вполне закономерно, что в год юбилея нашего земляка и был учрежден "Марш Устинова" в рамках Парада Памяти, в котором приняли участие до двух тысяч учащихся. "Впервые парадным маршем по главной площади Самарской области, — сказал заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, — пройдут самарские юнармейцы, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники города — потомки тех, кто 77 лет назад прошел здесь 7 ноября, чтобы отсюда отправиться на фронт под Москву и Ленинград. Потомки тех, кто защищал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, кто ковал в тылу оружие Победы, тех, кто совершал геройские подвиги и верил, что будущие поколения будут жить и помнить об этом".

Председатель жюри смотра юношеских парадных расчетов "Марш Устинова" Александр Фетисов напутствовал молодежь: "Кто красив в строю — силен в бою. Желаю всем слаженности, взаимопонимания и исполнения строгой воинской дисциплины". И несмотря на ощутимый морозец и холодный ветер, ребята постарались на славу. Ведь на их строевую выучку смотрели не только товарищи по строю из других образовательных учреждений, юнармейцы, родители, директора школ, но и генералы, также вошедшие в жюри.

Впрочем, вспоминается, что участников далеких событий 1941 года погода тоже не баловала. До минус 20 градусов доходило, и снег вовсю шел.

Под громкую команду командующего Парадом памяти "Оружие Победы" генерал-майора Александра Протченко "Маршу Устинова" был дан старт. Знаменную группу составили воспитанники самарской школы N132, многократные победители и призеры различных олимпиад, соревнований и смотров.

Открыли смотр парадных расчетов в номинации "Общеобразовательные школы" учащиеся школы N144. Это учебное заведение носит имя Дмитрия Устинова, есть здесь и музей в честь прославленного земляка, долгие годы бывшего министром обороны СССР. Под его личным руководством были разработаны межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь" и "Воевода". Недавно у входа в школу была установлена мемориальная доска, посвященная маршалу-земляку.

"В репетиции Парада памяти, — отметил Александр Протченко, — участвуют 22 "коробки" из субъектов федерации ПФО. Парадным маршем по площади пройдут расчеты из студентов вузов, кадеты, учащиеся, юнармейцы. 6 ноября пройдет главная репетиция. Сегодня главным мероприятием стал "Марш Устинова". Смотр проходит по трем номинациям: "Школы", "Кадеты", "Юнармия" по строевой подготовке и со строевой песней. Все же у них разный уровень подготовки".

Действительно, более собранными и подготовленными выглядели, как и ожидалось, кадеты и юнармейцы.

"Я впервые участвую в смотре парадных расчетов на площади, — говорит десятиклассник СОШ N144 Павел Дежуров. — Но мы много готовились к нему. Горжусь тем, что учусь в школе, которая носит имя Дмитрия Федоровича Устинова. В наш музей часто приходят посетители, чтобы ближе познакомиться с жизнью маршала, бывают и его родственники. Счастлив, что именно наша школа открыла "Марш Устинова".