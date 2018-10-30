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Суд начал рассмотрение дела о многомиллионных растратах в РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 октября, суд Кировского района Самары начал рассмотрение уголовного дела первого заместителя гендиректора — главного инженера ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов и ВЭД АО "РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной.

Фото: Ксения ШТЕФАН

Тюлевин и Кирилина, по версии следствия, совершили нецелевое расходование бюджетных средств и злоупотребили полномочиями.

Потерпевшими признаны "РКЦ "Прогресс" и государство в лице госкорпорации "Роскосмос".

Напомним, по версии следствия, обвиняемые включили перечень оборудования по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы АО "РКЦ "Прогресс" для обеспечения серийного изготовления ракеты-носителя "Союз-2" не предусмотренное проектом оборудование по завышенной стоимости. Хотя у предприятия была возможность самостоятельно купить оборудование у завода-изготовителя. В результате бюджету РФ в лице "Роскосмоса" был причинен убыток около 532 млн рублей.

Как было отмечено обвинительном заключении, Кирилина и Тюлевин, по версии следствия, также "совершали действия, направленные на узаконивание внесенных изменений в проектную документацию". Делалось это "задним числом", без ведома представителей "Роскосмоса".

Также прозвучала информация о дорогих заграничных командировках Кирилиной.

Защита обвиняемых состоит из четырех адвокатов сразу.

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