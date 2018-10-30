В Bootlegger споет джазовый вокалист Робби Пэйт с квартетом Алексея Подымкина

Самарское джазовое "Движение" и концертное агентство "Лаборатория Музыки" вновь порадуют самарцев отменным джазом. 6 ноября в Bootlegger Muzcafe состоится концерт джазового вокалиста Robbie Pate (USA) совместно с замечательными музыкантами из квартета Алексея Подымкина.

Робби — удивительно тонкий и разноплановый исполнитель, в его багаже — выступления с такими значимыми джазовыми фигурами, как Clark Terry, Ron Carter, Barry Harris, Danilo Perez, Jimmy Heath, Joe Lovano, Jason Palmer. Его вокальную манеру отличает огромный диапазон динамических оттенков, музыкальность, экспрессивность, широчайший выбор средств выразительности.

Замечательный вокалист из Бостона выступит с российским джаз-квартетом, с которым у Робби Пэйта сложился удачный творческий тандем. В составе квартета, помимо его лидера, пианиста Алексея Подымкина — блистательные музыканты: саксофонист Сергей Баулин, контрабасист Макар Новиков. За их плечами — огромный опыт выступлений на самых престижных концертных площадках России, Европы и США. Четвертый музыкант квартета, барабанщик Михаил Фотченков, несмотря на молодость, уже громко заявил о себе на столичной сцене.

В исполнении этой сплоченной пятерки прозвучит новая искусно скомпонованная программа "От Гершвина до Уандера", с которой музыканты планируют сыграть около 30 концертов в рамках российского тура.

Будет представлен не замороченный концептуализм, а живой эмоциональный джаз, и число его поклонников неизбежно возрастет после исполнения.