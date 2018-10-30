С ПСК "Волга" расторгают контракт на реставрацию усадьбы Шихобалова

Областная комиссия 29 октября побывала на самарских объектах культурного наследия, сообщил корреспондент Волга Ньюс. В поле внимания комиссии во главе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном было пять объектов, требующих реставрации.

Первым пунктом, где побывала комиссия, была усадьба Шихобалова - памятник истории и культуры федерального значения. Реставрация этого многострадального здания, где в будущем должны разместиться залы Художественного музея, идет долго и непросто. Надо признать, что на то были и объективные причины. Как сообщил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, не удалось договориться с жильцами этого дома о переселении. Они отстояли свои права на занимаемую здесь жилплощадь в судебном порядке. И это было одной из причин перепроектирования на предыдущем этапе, а также задержало реставрацию.

Однако, как считает комиссия, основная вина в затягивании сдачи этого объекта лежит на подрядчике - ПСК "Волга", который имеет сегодня множество заказов и просто не справляется с этим объемом работ.

"Работы на этом объекте планировалось завершить еще в прошлом году, - говорит Александр Хинштейн. - Затем подрядчик обязался закончить их к чемпионату мира по футболу. Этого тоже не произошло. Подрядчик с проектировщиком (Векторстройпроект) скрыли от заказчика - министерства культуры Самарской области - необходимость проведения новых работ по внутреннему убранству дома. Они сообщили об этом только накануне выезда нашей комиссии".

Закон предусматривает, что первоначальный проект может быть изменен лишь на 10%. В реальности ПСК "Волга" предлагает изменить его в большем объеме. На что заказчик, естественно, пойти не может. На сегодня работы замерли. Подрядчик объясняет задержку несоответствием проектного решения дополнительным объемам работ. Однако Сергей Филиппов напомнил представителям компании, что "приостановка работ по интерьерам, даже если она обоснованна, не означает приостановку других видов работ, которые можно было продолжать".

То, что сделано, вызывает большие вопросы. Так, комиссия обратила внимание на протечку кровли в некоторых местах. Александр Хинштейн считает, что нужно ставить вопрос о лишении подрядчика лицензии. Тем более что много вопросов осталось и после реставрации дома Курлиных, которую проводила та же организация.

Что будет в дальнейшем? Сегодня ясно, что до конца нынешнего года работы завершены не будут. Неосвоенные средства вернут в бюджет.

"Свои претензии мы направили подрядчику, - сообщил Сергей Филиппов. - Официально запущена процедура расторжения контракта. Подрядчик, в свою очередь, представил свои возражения, документы о тех работах, которые выполнены, заключения, связанные с изменениями видов работ. Дальше нужно провести дополнительное проектирование, подготовить проектно-сметную документацию и с ней заново выходить на торги. Это придется делать в любом случае независимо от того, кто будет дальше подрядчиком".