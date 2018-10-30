В Самаре наградили победителей конкурса "Достояние губернии - 2018"

Во вторник, 30 октября, в Самарском театре оперы и балета объявили итоги конкурса "Достояние губернии — 2018". Награды получили 12 предприятий. Компании смогут разместить на своих товарах логотип конкурса. Это повысит узнаваемость местных компаний.

Мероприятие проводится во второй раз. Организаторами выступают ТРК "Губерния" и Общественная палата Самарской области при поддержке регионального правительства. Его цель — повысить инвестиционную привлекательность региона и вывести товары местных производителей на российский рынок.

В начале церемонии всех гостей с помощью видеообращения поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

"Несмотря на то что конкурс проводится во второй раз, он уже успел стать заметным явлением в экономической и социальной сфере нашего региона. Об этом свидетельствует растущее число заявок от организаций и компаний со всей Самарской области. Участвовать в этом конкурсе престижно, а побеждать — почетно. На мой взгляд, каждый участник конкурса — уже победитель, ведь вы все успешные в своей сфере. Каждый из вас своим трудом укрепляет нашу губернию, делает ее более успешной, благополучной, устремленной в будущее. Желаю вам успехов в вашем ответственном и благодарном труде. А мы будем поддерживать ваши предпринимательские инициативы", — подчеркнул глава региона.

Всего на конкурс поступило 192 заявки. Принять участие могли компании, которые успешно работают на территории региона не меньше трех лет и успели зарекомендовать себя.

В этом году они соревновались в 10 номинациях. Это — "Предпринимательство. Крупный бизнес", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Агропромышленный комплекс", "Торговая марка в категории "Товары народного потребления", "Торговая марка в категории "Товары промышленного назначения", "Здоровье", "Наука и образование", "Гостеприимная губерния", "Бренд региона" и "Промышленность". Есть и нововведения. Так, "Здоровье" было разделено на два направления — частные компании и организации с государственной долей участия, а в "Науке и образовании" среднее учебное звено отделено от высшего.

В каждой из номинаций независимый экспертный совет отобрал по несколько финалистов и одному победителю. В финал вышли 36 компаний, из которых 12 получили статуэтку и статус "Достояние губернии".

Победителями стали:

Номинация "Бренд региона" — "Самарский булочно-кондитерский комбинат". Номинация "Предпринимательство. Крупный бизнес" — "АКОМ". Номинация "Предпринимательство. Малый и средний бизнес" — ГК "Садовый центр Веры Глуховой". Номинация "Здоровье":

категория "компании с государственной долей участия" — ГБУЗ "Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т. И. Ерошевского";

категория "частные компании" — "Самарский диагностический центр".

5. Номинация "Наука и образование":

категория "высшее образование" — "Самарский государственный технический университет";

категория "среднее, средне-специальное образование" — "Поволжский государственный колледж".

6. Номинация "Промышленность" — "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

7. Номинация "Агропромышленный комплекс" — компания "Био-Тон".

8. Номинация "Торговая марка в категории "Товары народного потребления" — "Данон".

9. Номинация "Торговая марка в категории "Товары промышленного назначения" — торговые марки Samaragips и Forman.

10. Номинация "Гостеприимная губерния" — "государственный Волжский русский народный хор им. Милославова".

Кроме того, специальный приз от одного из партнеров конкурса получила клиника репродуктивного здоровья "ЭКО". Почетное звание "Достояние губернии" и логотип конкурса поможет повысить их узнаваемость.

Директор ТРК "Губерния" Юрий Проничев отметил, что в этом году увеличилось количество заявок и конкуренция стала более жесткой.

"Я поздравляю победителей и приглашаю тех, кто сегодня не выиграл, не расстраиваться, а принять участие в следующем году", — подчеркнул он.