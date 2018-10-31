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Дарья Касаткина в трех сетах обыграла Ван Цян на старте турнира "Элит Трофи" в Чжухае

ПЕКИН. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина стартовала на турнире "Элит Трофи" в Чжухае (Китай) с победы над китаянкой Ван Цян со счетом 6:1, 2:6, 7:5, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Дарья один раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала девять из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, две двойные ошибки и восемь брейков.

"Конечно, Ван очень здорово улучшила свою игру, у нас всегда получаются большие матчи. Простых никогда не было. Сегодня мы снова провели большой матч, с ней становится все сложнее и сложнее", — заявила после матча Касаткина.

Турнир завершится 4 ноября. Его призовой фонд составляет $ 2 349 363.

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