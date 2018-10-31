В Самаре пройдет "Большой этнографический диктант"

Мультимедийный парк "Россия — моя история" 2 ноября, в 10:30, приглашает принять участие во всероссийской акции "Большой этнографический диктант", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, привлечет внимание к этнографии как науке, считают организаторы.

Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 30.

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного — к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря 2018 года.

В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Самарской области акцию поддержали более 3800 участников.