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Образование Общество

В Самаре пройдет "Большой этнографический диктант"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мультимедийный парк "Россия — моя история" 2 ноября, в 10:30, приглашает принять участие во всероссийской акции "Большой этнографический диктант", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, привлечет внимание к этнографии как науке, считают организаторы.

Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 30.

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного — к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря 2018 года.

В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Самарской области акцию поддержали более 3800 участников.

Организаторами "Большого этнографического диктанта" выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской республики. Партнером диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

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