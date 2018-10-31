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Экономическая политика Экономика и бизнес

Еще четыре предприятия региона вошли в приоритетную программу повышения производительности труда

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре предприятия Самарской области вошли в четвертую и пятую "волны" реализации приоритетной региональной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017–2020 годы", сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций.

В октябре 2018 г. на предприятия, являющиеся участниками приоритетной региональной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017–2025 годы", состоялись визиты представителей АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", облминэкономразвития и регионального центра компетенций с целью отбора в очередной этап внедрения на предприятиях региона ключевых элементов производственных систем и принципов бережливого производства.

По результатам визитов в четвертую "волну" пилотного проекта включены АО "РОССКАТ", ООО "Завод приборных подшипников", в пятую "волну" — ООО "Пегас-Агро", ЗАО "Самарская кабельная компания".
Вхождение в очередную "волну" означает для предприятия возможность тесного сотрудничества с экспертами ФЦК и РЦК в сфере производительности труда, а также дополнительного обучения по программам бережливого производства.

Напомним, Самарская область — один из пилотных регионов-участников приоритетной федеральной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", которая стартовала осенью 2017 г. по поручению президента РФ Владимира Путина.

Областная программа рассчитана на 2017–2025 годы. Она предполагает разработку и реализацию индивидуальных программ для каждого предприятия-участника, а также поддержку занятости и снижение административных барьеров. Ожидается, что благодаря господдержке производительность труда в регионе будет расти не менее чем на 5% ежегодно. То есть к 2025 г. прирост должен составить не менее 30%. В программе уже активно участвуют 13 предприятий, среди них — ЗАО "Средневолжский механический завод", АО "ВИС", АО "АКОМ", ООО "Самарский Стройфарфор", ОАО "Завод Продмаш". В недалеком будущем их число должно вырасти до 70.

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