Мультимедийный парк "Россия – Моя история" отметит свой первый день рождения

Мультимедийный парк "Россия — моя история" 6 ноября в 14:00 отпразднует день рождения, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Исторический парк — крупнейший на сегодня федеральный образовательный проект, созданный по инициативе президента России Владимира Путина и Патриаршего совета по культуре. "Живой учебник истории", как называют выставочный комплекс посетители, представлен в 18 российских городах от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.

Девиз праздника в Самаре — "1 год. Полет нормальный!". В программе: презентация уникального мультимедийного проекта — фотовыставки "Взгляд из космоса", экскурсия от первого в регионе робота-экскурсовода — Роби МИПСа.

Кроме того, для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки: "История губернии в лицах", "Древний мир", "Железный век", "Игры нашего двора", "Самара-космос" с возможностью виртуальных путешествий на МКС и показом коллекции одежды самарских дизайнеров.

В этот день Исторический парк ожидает 150-тысячного посетителя.