"Роснефть" представила достижения самарской группы своих предприятий на выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

С 23 по 25 октября в Самаре проходила XII Международная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". НК "Роснефть" представила достижения одиннадцати дочерних обществ, работающих на территории Самарской области, в объединенной экспозиции под общим девизом "Роснефть на благо России".

Под флагом "Роснефти"

Международная специализированная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" прошла в самарском выставочном комплексе "ЭКСПО-Волга" уже в 12-й раз и стала одним из центральных выставочных мероприятий года. Спонсором выставки выступило АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть". Поддержку организаторам оказали профильные министерства Самарской области и Союз нефтегазопромышленников России.

"Выставка "Нефтепереработка. Нефтедобыча. Химия" — состоявшаяся авторитетная площадка, которая позволяет обмениваться взглядами, идеями, накопленным научным потенциалом, и, самое главное, — устанавливать деловые контакты между предприятиями", — подчеркнул министр промышленности и технологий Самарской области Михаил Жданов, обращаясь к участникам и гостям форума.

Из 32 участников выставки 11 — дочерние общества НК "Роснефть", работающие на территории Самарской области. Они представили свои достижения на объединенной экспозиции под девизом "Роснефть" — на благо России", которая сразу оказалась в центре внимания.

Единой сплоченной командой выступили АО "Самаранефтегаз", АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Сызранский НПЗ", АО "Отрадненский ГПЗ", АО "Нефтегорский ГПЗ, АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок", АО "Самаранефтепродукт", а также недавно созданный филиал ООО "РН-Аэро" в Самаре. Научное направление представляло ООО "СамараНИПИнефть".

В центре внимания

Ключевой темой экспозиции НК "Роснефть" стал контроль качества единой цепочки производства от добычи углеводородного сырья до конечной продукции — моторного, авиационного топлива, современных смазочных материалов, широкого спектра продуктов нефтехимического производства.

А отправная точка этого неразрывного производственного процесса — разведка и добыча нефти. Это одно из ключевых направлений развития НК "Роснефть", и результаты говорят сами за себя. "Если в 2016 году мы добыли 12,2 млн тонн нефти, то в 2017-м — уже 12,3 млн тонн, — говорит первый заместитель генерального директора — главный инженер АО "Самаранефтегаз" Николай Останков. — Наше предприятие в 2017 году в рейтинге НК "Роснефть" заняло первое место среди всех добывающих обществ. На корпоративном конкурсе профессионального мастерства в Краснодаре мы также заняли первое место, наши специалисты доказали, что они — лучшие в компании".

Разумеется, "Роснефть" внедряет современные технологии не только в нефтедобыче. Модернизация нефтеперерабатывающих предприятий и развитие нефтехимического блока позволяют компании оставаться лидером на рынке нефтепродуктов. Неслучайно центром объединенной экспозиции НК "Роснефть" стал стенд в образе автозаправочной станции.

Здесь был представлен реальный, "боевой" спортивный автомобиль "Лада Веста", участвовавший в автогонках. Высокие спортивные результаты, продемонстрированные гонщиками на этой машине, неразрывно связаны с использованием моторного топлива последнего поколения. В Самарской области такое топливо производят АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ" и АО "Сызранский НПЗ". А в двигателе и трансмиссии спортивной "Весты" — масла серии ROSNEFT производства ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок".

И на шоссе, и в полете

Развитие автотранспорта немыслимо без расширения дорожной сети. Одним из ключевых продуктов, обеспечивающих качество дорог, был и остается битум. НК "Роснефть" — крупнейший производитель битумов в России, а в ПФО лидерство у АО "Новокуйбышевский НПЗ". Спрос на этот продукт стабильно растет, и предприятие делает все возможное, чтобы удовлетворить запросы его потребителей.

"Битум в народном хозяйстве является одним из ключевых компонентов любой строительной формулы, базовым элементом, без которого не обойтись, — говорит генеральный директор АО "Новокуйбышевский НПЗ" Роберт Хусаинов. — И если буквально два года назад в зимний период наша установка по производству битума останавливалась в технологический простой из-за отсутствия спроса на дорожный битум, то в 2017 году она проработала всю зиму на максимальной загрузке. В 2017 году выработка составила 220 тыс. тонн, а на 2018 год наш план по битуму еще выше".

Качественный битум производства Новокуйбышевского НПЗ высоко ценится на российском рынке. Именно НК НПЗ стал поставщиком дорожного битума для строительства дорог при подготовке зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также для магистралей Самарской области в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Что же касается моторного топлива, то и здесь новокуйбышевцы на высоте. Завод стал победителем отборочного этапа Международного конкурса "Лучшие товары и услуги — ГЕММА" и награждён Золотой медалью. Наивысшую оценку конкурса получили два вида продукции — дизельное топливо ЕВРО (ДТ-3-К5) и топливо для реактивных двигателей марки РТ.

Безупречное качество и чистоту новокуйбышевского авиационного керосина подтверждают в ООО "РН-Аэро", которое недавно открыло представительство в Самаре и тоже участвовало в выставке. В "РН-Аэро" отмечают, что основные эксплуатационные характеристики авиатоплива, производимого на Новокуйбышевском НПЗ, имеют дополнительный запас по качеству, и это обеспечивает высокую надёжность авиационной техники, заправляемой в каждом топливозаправочном комплексе "Роснефти". Кроме того, реактивное топливо, производимое на НК НПЗ, используется для нужд министерства обороны РФ.