Предприниматели из Самары узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом

В Самаре состоялось третье мероприятие программы "Бизнес класс" от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке правительства Самарской области.

Тренинг посетили 176 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено увеличению продаж через управление клиентским опытом. Спикер рассказал, как составить маркетинговую стратегию, выстроить коммуникацию с покупателями и повысить процент повторных покупок.

На практической части мероприятия участники построили "карту путешествия" потребителя: от первого контакта с компанией до заключения сделки или совершения покупки; рассчитали формулу выручки и разработали систему позиционирования. Предприниматели активно обсуждали кейсы, предлагали свои варианты для развития бизнесов. Участники вместе с экспертом проанализировали рынок танцевальных школ и продумали стратегию продвижения компаний в этой сфере.

Мастер-класс завершился презентацией командных работ. Одна из групп представила проект салона красоты, ключевое преимущество которого — наличие мастера из Франции. Участники предложили две стратегии развития бизнеса: расширять штат сотрудников и нанимать зарубежных специалистов или переквалифицироваться в модный Dry Bar, который предлагает тематические услуги (образ для делового вечера, театра и т. д.).

"Именно такие практические мастер-классы помогают идти в ногу со временем и понять, хватает ли тебе управленческих навыков или нет. В первую очередь мне было важно получить новые знания по стратегическому развитию, так как каждому руководителю необходимо понимать, что клиенту будет важно не сегодня, а завтра. Очень помогает, что эксперт говорит доступным языком, все моментально запоминается", — комментирует участник программы "Бизнес класс" Роман Чекмарев, руководитель отдела продаж крупной федеральной сети по продаже мебели "Дэфо".

"Предпринимателю всегда нужно быть на связи со своими покупателями. Важно уметь слышать целевую аудиторию и понимать ее потребности. Обратная связь позволяет подготовить клиентоориентированное предложение и сформировать грамотное позиционирование продукта, — говорит Илья Балахнин, эксперт программы "Бизнес класс". — Именно поэтому на мастер-классе мы изучали такой эффективный инструмент, как "карта путешествия" потребителя, которая позволяет узнать мысли, чувства и мотивы клиентов на каждом из этапов совершения покупки. Надеюсь, полученные знания помогут участникам составить четкий портрет своей аудитории и повысить ее лояльность".

"Бизнес класс" — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенций для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 370 тысяч человек со всей страны, в том числе более 26 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.

"Бизнес класс" доступен в двух режимах — "онлайн" и "интенсив". Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.

"Интенсив" включает в себя все составляющие режима "онлайн", а также очные мероприятия и наставничество. В Самаре планируется еще один мастер-класс. На него будут приглашены те участники проекта, которые успешно прошли этапы тестирования в интенсивный режим. Благодаря таким тренингам предприниматели могут опробовать новые методики развития и создания компании, а также завязать полезные деловые знакомства.