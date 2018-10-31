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Образование Общество

Более 100 ученых примут участие в международной конференции по космическому праву в Самаре

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Запланированы восемь отраслевых секций, научные квесты и круглые столы по правовому регулированию цифровой экономики.

Более 100 молодых ученых из России и из-за рубежа примут участие в первой международной молодежной конференции по космическому праву, которая пройдет в Самаре в ноябре. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя декана юридического факультета Самарского национального исследовательского университета Анна Розенцвайг.

"Конференция "Правовое регулирование общественных отношений на Земле и в космическом пространстве" пройдет 9–10 ноября на базе Самарского университета. К участию приглашены аспиранты, молодые ученые. Подано более 100 заявок из России, Белоруссии, Индии, Китая", — сказала Розенцвайг.

Как уточнили в пресс-службе университета, проведение конференции приурочено к отмечаемому 10 ноября Всемирному дню науки и годовщине запуска в космос первого в мире планетохода, советского "Лунохода-1", запущенного с Байконура 10 ноября 1970 года.

По словам Розенцвайг, тематика конференции достаточно обширная. Запланированы восемь отраслевых секций и отдельная секция на английском языке, круглые столы по правовому регулированию цифровой экономики и развитию космического права, интеллектуальные игры, научные квесты, а также имитация судебного заседания Суда ООН на английском и русском языках.

"Проведение подобных мероприятий стимулирует интерес к проблемам международного космического права, способствует совершенствованию навыков участия в судебных дебатах, активизирует аналитические способности участников путем рассмотрения и разрешения дел по межгосударственным спорам", — отметила Розенцвайг.

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