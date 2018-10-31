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Преступления Происшествия

В связи с обнаружением тела парня в бункере в Чапаевске возбудили дело

ЧАПАЕВСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела 25-летнего парня в бункере в Чапаевске.

Старший помощник по связям со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева пояснила: "Дело возбудили по статье УК РФ "Убийство" для проведения следственных действий, которые возможно провести только в рамках возбужденного уголовного дела".

Сейчас назначены экспертизы. Известно, что молодой человек жил с родственниками. Но тело его нашли посторонние случайным образом 22 июня. Умер парень примерно за два дня до того. Предполагается, что смерть могла наступить от отравления угарным газом.

Версия о том, что его тело перенесли в бункер, пока не исключена.

Молодой человек не учился и официально не работал.

Ведется следствие.

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