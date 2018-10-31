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Семенной завод "Зерно Жизни" увеличивает мощности

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На семенном заводе "Зерно Жизни" (ГК СИНКО) началось строительство второго корпуса.

Фото: предоставлено ГК СИНКО

Современной семенной завод по производству элитных семян в больших объемах находится в селе Новая Кармала Кошкинского района Самарской области. Производительность сортировки и сушки семян не менее 13 тонн в час. До недавнего времени существующих мощностей хранения в 10 тысяч тонн вполне хватало, но в последние годы с ростом земельного банка в агробизнесе ГК СИНКО и увеличением потребности в семенах, предприятие начало испытывать их дефицит.

В этом году было принято решение о строительстве второй очереди семенного завода, аналогичной первой. Изначально возводится складское помещение вместимостью 2,5 тысяч тонн. Первый этап будет завершен в декабре. Его стоимость составит около 37 млн руб.

Однако, на этом работы не остановятся: еще предстоит возведение рабочей башни, двух галерей, силоса хранения, бункеров приема и отходов. То есть, это будет полноценный второй корпус завода, аналогичный первому. В СИНКО рассчитывают получить его к новому агросезону 2019.

Пока новый цех будет использоваться для хранения произведенных семян, но уже в следующем году там планируется установка сепаратора для очистки, и завод заработает с удвоенной энергией.

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