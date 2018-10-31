16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Активисты "Молодой гвардии" провели демонстрацию под девизом "Сделаем Самару чище" Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела по факту разлива мазута в Новокуйбышевске Главе Новокуйбышевска внесли представление из-за "экологической катастрофы" В регионе пройдет экологический форум "Хранители природы 2018" Сейсмологи повредили сельхозземли в Елховском районе

Экология Общество

Специалисты Самарского РНУ высадили саженцы березы в рамках региональной экологической акции

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

Молодые специалисты и сотрудники службы экологической безопасности и рационального природопользования Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" высадили более 600 саженцев березы в Тольяттинском лесничестве Самарской области. Мероприятие было организовано Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в рамках регионального проекта "Восстановление лесов Самарской области".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель проекта — восстановление утраченного в результате пожаров лесных массивов Самарской области, развитие социальной активности населения региона через вовлечение в заботу об окружающей среде.

В мероприятии вместе с волонтерами АО "Транснефть - Приволга" приняли участие представители общественных организаций области, студенты средних и высших учебных заведений — всего более 100 волонтеров.

Работники аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" и Самарского РНУ участвуют в экологических акциях проекта "Восстановление лесов Самарской области" не в первый раз. Так, в 2017 году волонтеры предприятия убирали лесные участки и парк в районе стадиона "Самара-Арена", а в мае 2018 года — высаживали дубы в Загородном парке Самары.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4