Специалисты Самарского РНУ высадили саженцы березы в рамках региональной экологической акции

Молодые специалисты и сотрудники службы экологической безопасности и рационального природопользования Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" высадили более 600 саженцев березы в Тольяттинском лесничестве Самарской области. Мероприятие было организовано Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в рамках регионального проекта "Восстановление лесов Самарской области".

Цель проекта — восстановление утраченного в результате пожаров лесных массивов Самарской области, развитие социальной активности населения региона через вовлечение в заботу об окружающей среде.

В мероприятии вместе с волонтерами АО "Транснефть - Приволга" приняли участие представители общественных организаций области, студенты средних и высших учебных заведений — всего более 100 волонтеров.

Работники аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" и Самарского РНУ участвуют в экологических акциях проекта "Восстановление лесов Самарской области" не в первый раз. Так, в 2017 году волонтеры предприятия убирали лесные участки и парк в районе стадиона "Самара-Арена", а в мае 2018 года — высаживали дубы в Загородном парке Самары.