Житель Похвистневского района спрятал в своей машине полкило героина

Полицейские задержали 38-летнего жителя Похвистневского района с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина закупал героин оптом в Москве, разбавлял его пищевыми ингредиентами и продавал более мелкими партиями в Самарской области через тайники.

29 октября, около 15:30, его Lada Priora остановили на посту ГИБДД "Рубеж" в Тольятти. Под капотом автомобиля в корпусе воздушного фильтра нашли три полиэтиленовых свертка с 488 г героина.

По данным полиции, подозреваемый работает слесарем. Возбуждено уголовное дело.