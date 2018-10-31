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Преступления Происшествия

Житель Похвистневского района спрятал в своей машине полкило героина

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские задержали 38-летнего жителя Похвистневского района с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии правоохранителей, мужчина закупал героин оптом в Москве, разбавлял его пищевыми ингредиентами и продавал более мелкими партиями в Самарской области через тайники.

29 октября, около 15:30, его Lada Priora остановили на посту ГИБДД "Рубеж" в Тольятти. Под капотом автомобиля в корпусе воздушного фильтра нашли три полиэтиленовых свертка с 488 г героина.

По данным полиции, подозреваемый работает слесарем. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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