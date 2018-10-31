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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самый дорогой дом в черте Самары обойдется в 200 млн рублей

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара заняла шестое место рейтинга элитной недвижимости. Рейтинг административных центров регионов России по максимальной стоимости городских резиденций составили эксперты аналитической службы ЦИАН.

В Самаре самый дорогой дом в черте города обойдется в 200 млн рублей. Это резиденция в стиле hi-tech, расположенная на 1-й просеке, рядом с Центральным парком им. Горького в 500 метрах от берега Волги.

Площадь резиденции составляет 570 кв. метров. В доме есть бассейн, сауна, кинотеатр, терраса, отдельные апартаменты для охраны. На участке площадью 30 соток выполнен ландшафтный дизайн.

Для рейтинга были отобраны индивидуальные дома, находящиеся в городских границах административных центров регионов России. Для уравнивания шансов на попадание в верхнюю часть рейтинга использовались только объекты с готовой отделкой. Кроме того, из списка регионов были исключены Московская и Ленинградская области — их административные центры являются самостоятельными регионами.

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