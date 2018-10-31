16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С начала года в регионе введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья Дома рядом с будущим ЖК "Часовая" могут признать аварийными "Древо" может получить под застройку Южного города более 95 га земли на Кряже Дворец спорта на Молодогвардейской начнет строить "Волгатрансстрой-9" Предварительные эскизы фасада здания кассационного суда представили на суд экспертов

Строительство Строительство и недвижимость

С начала года в регионе введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати

За январь–сентябрь 2018 г. на территории Самарской области введено в эксплуатацию 1,02 млн кв. м общей площади жилых домов. Такие данные опубликовал Самарастат.

Сообщается, что это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом индивидуальными застройщиками построено 549,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 54,2% от общего объема жилья, введенного в январе–сентябре 2018 года.

В финансовом выражении объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в сентябре 2018 г. составил 13,3 млрд руб. — это 74,9% от сентября 2017 года. За январь–сентябрь 2018 г. объем выполненных работ в строительстве составил 93,8 млрд рублей (77,5% от уровня аналогичного периода 2017 года).

Напомним, годовое задание по вводу жилья на 2018 г. в регионе составляет 1,9 млн кв. метров. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Задачу ежегодного наращивания объемов строительства поставил глава региона Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Фото на сайте

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4