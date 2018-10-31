С начала года в регионе введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья

За январь–сентябрь 2018 г. на территории Самарской области введено в эксплуатацию 1,02 млн кв. м общей площади жилых домов. Такие данные опубликовал Самарастат.

Сообщается, что это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом индивидуальными застройщиками построено 549,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 54,2% от общего объема жилья, введенного в январе–сентябре 2018 года.

В финансовом выражении объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в сентябре 2018 г. составил 13,3 млрд руб. — это 74,9% от сентября 2017 года. За январь–сентябрь 2018 г. объем выполненных работ в строительстве составил 93,8 млрд рублей (77,5% от уровня аналогичного периода 2017 года).

Напомним, годовое задание по вводу жилья на 2018 г. в регионе составляет 1,9 млн кв. метров. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Задачу ежегодного наращивания объемов строительства поставил глава региона Дмитрий Азаров.