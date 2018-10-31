Самарский университет укрепил позиции в международном рейтинге QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева подтвердил свои позиции в топ-100 университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии авторитетного международного рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA).

В рейтинге проанализированы показатели 305 университетов из 24 стран мира.

Самарский университет укрепил свои позиции в первой сотне рейтинга и вышел на 98-е место. Вуз последовательно улучшает позиции в QS EECA: впервые составители исследования включили Самарский университет в рейтинг в 2015 году, тогда университет занял место в диапазоне 141-150. В 2016 году вуз совершил рывок и переместился в диапазон 101-110 рейтинга. А в 2017 году вошел уже в сотню лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

"Для Самарского университета укрепление позиций в первой сотне рейтинга QS EECA чрезвычайно важно. В этом году эксперты включили в исследование 27 новых вузов, но, несмотря на это, мы продвинулись вверх по "турнирной таблице" и вошли в топ-29% самых динамично развивающихся данного рейтинга. Наш вуз, равно как и коллеги по топ-100 QS EECA, не стоит на месте, мы прикладываем максимум усилий для улучшения качества образования и науки, это находит отражение в оценках экспертов и помогает продвигаться на международном уровне", - прокомментировал проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев.

Эксперты международного рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA) при составлении исследования анализируют девять показателей университетов: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа студентов к числу сотрудников, количество публикаций на одного сотрудника, количество цитат, приходящихся на одну опубликованную статью, эффективность университета в Интернете, доля сотрудников с ученой степенью, доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов.

Данные критерии у Самарского университета на 22% превысили медианные значения рейтинга в целом и показали рост на 45,8% по сравнению с другими российскими вузами, включенными в исследование. "Впечатляющую динамику за исследуемый год показали такие критерии, как количество публикаций на одного научно-педагогического сотрудника, доля иностранных студентов и эффективность университета в Интернете", - отметил Владимир Богатырев.

Сейчас образование в Самарском университете получают 906 иностранных обучающихся из 72 стран мира. Им преподают ведущие профессора, занимающиеся актуальными научными исследованиями, в том числе из-за рубежа.

По мнению проректора, своей динамикой по указанным критериям Самарский университет обязан участию в федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов "5-100″, тесной кооперации с индустриальными партнерами, а также поддержке со стороны региональной власти в лице губернатора Дмитрия Азарова.

Растет эффективность вуза и по итогам объединения инженерной и классической школ в 2015 году. "В результате слияниях двух вузов университет сохранил свою индентичность - сейчас это многопрофильный вуз с ярко выраженным аэрокосмическим ядром, вокруг которого формируются социально-гуманитарные, естественнонаучные, экономические, правовые направления подготовки кадров и науки. В университете активно развиваются междисциплинарные направления, например, космическое право, космическая биомедицина. Мы решаем новые задачи по трансформации университета в центр технологического, инновационного и социального развития нашей страны и Самарского региона, чтобы оставаться конкурентными на российском и международном уровнях", - заключил Владимир Богатырев.