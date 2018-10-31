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Театр Культура

Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 ноября в рамках федерального проекта "Знаменитости детям" в Самаре состоится благотворительный спектакль в необычном формате. На этот раз предприниматели, руководители, известные люди города выйдут на сцену филармонии в мюзикле "Безымянная звезда".

Это красивая, нежная, невероятно светлая история о том, как один человек за неполные сутки может перевернуть жизнь многих. Благодаря волшебной музыке, игре актёров, спецэффектам зрители с головой погрузятся в историю, развернувшуюся на сцене. И проживут вместе с героями события, всколыхнувшие весь провинциальный городок.

Пронизанный эмоционально-романтическим настроением мюзикл "Безымянная звезда" на фоне невероятной картины звёздного неба — глоток родниковой воды среди моря чернухи, криминала и чертовщины, заполонивших экраны, сцену и саму нашу жизнь.

Прибыль с продажи билетов, направляется на адресную помощь талантливым детям из малообеспеченных семей. Спектакль проходит при поддержке группы компаний "Новый Дон".

В благотворительном мюзикле "Безымянная звезда" в качестве актеров в этом году на сцену выйдут:

  • Светлана Арнаутова, "Поволжский банк Сбербанка России"
  • Антон Морозов, МегаФон
  • Сергей Трактиров, "Русфинанс Банк"
  • Яков Сигал, Межрегиональная ассоциация "Веха"
  • Александр Мокрый, Банк "ВТБ"
  • Евгения Воронина, Бутик украшений "Mon Chou-Chou"
  • Михаил Панкратов, Компания "QUATTRO"
  • Игорь Ермоленко, Частный лицей "Спутник"
  • Юлия Кулагина, Ассоциация "Версиво"
  • Александр Леонов, Компания "ЭлПромМаш"
  • Юлия Боронина, Центр эстетической косметологии "Леди-стиль"
  • Екатерина Максимова, "МЕТРО Кэш энд Керри"
  • Сергей Арабаджян, Медицинский центр "Мать и дитя — ИДК"
  • Александр Рахилькин, Предприниматель
  • Николай Никульников, Компания "Webrover"
  • Марина Хальзова, Салон красоты "Halzova Beauty Lab"
  • Сергей Пушкарев, Компания "АкваТур"
  • Ольга Блинова, Компания "Роберт Бош Самара"

Дата: 20 ноября 2018 года.
Время: 19:00–22:00
Место: Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141
Организатор проекта: ЦБТ "Эксперт"

Заказ билетов по телефону: 244-01-19 (доставка по городу бесплатная) или на сайте организаторов ЗнаменитостиДетям.Рф

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