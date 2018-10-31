"Кузнецов" поставит 22 двигателя для бомбардировщика Ту-160

Минобороны РФ заключило контракт с ПАО "Кузнецов" на поставку 22 двигателей НК-32-02 (второй серии) для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160, передает "Военное обозрение" слова генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Артюхова.
Кроме того, до конца 2018 года Минобороны России получит установочную партию четырех новых двигателей типа НК-32 второй очереди. Сейчас все изделия установочной партии под контролем представителей российского военного ведомства проходят стендовые испытания с целью определения готовности предприятия к их серийному производству.
Производство советских турбореактивных двигателей НК-32, устанавливаемых на Ту-160 "Белый лебедь", было прекращено после развала Советского Союза. Решено возобновить их производство, но уже в модернизированном варианте (НК-32-02). Новый двигатель на 10% экономичнее прежнего, что дает увеличение дальности полета модернизированного Ту-160 в среднем на тысячу километров.
В планах Объединенной двигателестроительной корпорации - к 2025 году довести количество выпускаемых и ремонтируемых авиационных и индустриальных газотурбинных двигателей до 200 изделий.