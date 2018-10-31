"Кузнецов" поставит 22 двигателя для бомбардировщика Ту-160

Минобороны РФ заключило контракт с ПАО "Кузнецов" на поставку 22 двигателей НК-32-02 (второй серии) для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160, передает "Военное обозрение" слова генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Артюхова.

Кроме того, до конца 2018 года Минобороны России получит установочную партию четырех новых двигателей типа НК-32 второй очереди. Сейчас все изделия установочной партии под контролем представителей российского военного ведомства проходят стендовые испытания с целью определения готовности предприятия к их серийному производству.