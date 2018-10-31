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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Кузнецов" поставит 22 двигателя для бомбардировщика Ту-160

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: www.tupolev.ru

Минобороны РФ заключило контракт с ПАО "Кузнецов" на поставку 22 двигателей НК-32-02 (второй серии) для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160, передает "Военное обозрение" слова генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Артюхова.

Кроме того, до конца 2018 года Минобороны России получит установочную партию четырех новых двигателей типа НК-32 второй очереди. Сейчас все изделия установочной партии под контролем представителей российского военного ведомства проходят стендовые испытания с целью определения готовности предприятия к их серийному производству.

Производство советских турбореактивных двигателей НК-32, устанавливаемых на Ту-160 "Белый лебедь", было прекращено после развала Советского Союза. Решено возобновить их производство, но уже в модернизированном варианте (НК-32-02). Новый двигатель на 10% экономичнее прежнего, что дает увеличение дальности полета модернизированного Ту-160 в среднем на тысячу километров.

В планах Объединенной двигателестроительной корпорации - к 2025 году довести количество выпускаемых и ремонтируемых авиационных и индустриальных газотурбинных двигателей до 200 изделий.

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