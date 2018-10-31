Прокуратура нашла нарушения при сборе "добровольных пожертвований" в музыкальной школе

В детской музыкальной хоровой школе №1 (ул. Физкультурная, 98б) в Самаре прошла прокурорская проверка.

"По итогам проверки мы внесли протест на положение о добровольных пожертвованиях, принятое в этой школе, - рассказала помощник прокурора Промышленного района Самары Ольга Иерусалимова. - Например, в положении говорилось, что добровольные пожертвования можно использовать на оплату связи или различных поездок, в том числе для сотрудников музыкальной школы. А это противоречит закону".

Кроме того, прокуратура установила, что учреждение собирало деньги с родителей, предварительно не попросив их в департаменте культуры. По этому факту прокуратура внесла представление.

Протест прокуратуры был рассмотрен, и в положение о добровольных пожертвованиях внесли изменения. Представление рассматривается.