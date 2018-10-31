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Суды Происшествия

Сотрудника чапаевских городских электросетей осудили за попытку мошенничества

ЧАПАЕВСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд вынес приговор 36-летнему начальнику службы грозозащиты и изоляции отделения Чапаевских городских электрических сетей АО "Самарская сетевая компания". Его признали виновным в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, за выдачу акта о присоединении к электросетям нового многоквартирного дома для ввода в эксплуатацию сотрудник сетевой компании потребовал от директора строительной фирмы 200 тыс. рублей. Однако рассмотрение этого вопроса даже не входило в его полномочия.

Подозреваемого задержали при получении от директора фирмы 120 тыс. рублей

Суд назначил признавшему вину мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

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