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Общество

На складе "Красноярского молока" нашли продукцию из будущего

КРАСНЫЙ ЯР. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После прокурорской проверки ООО "Красноярское молоко" оштрафовали на 100 тыс. руб. за множество нарушений и недостоверные даты изготовления товара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Районная прокуратура обнаружила, что в помещениях, где хранится готовая продукция, есть скопления грязи и плесень, осыпаются потолки. А на складе отсутствует контроль за условиями хранения пищевой продукции.

Кроме того, маркировка на товаре была недостоверной: даты изготовления были проставлены будущими числами от одного дня до недели.

В связи с этим в адрес руководителя "Красноярского молока" внесли представление об устранении нарушений. Как сообщается, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направили в управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Арбитражный суд Самарской области 24 октября привлек организацию к административной ответственности - штрафу 100 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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