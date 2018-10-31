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Суды Происшествия

Жительницу Сызрани приговорили к семи годам колонии за избиение мужчины до смерти

СЫЗРАНЬ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 29 октября вынесли приговор местной жительнице, которую судили за умышленное причинение тяжких травм, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как было установлено, неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Жуковского во время ссоры избила мужчину. От полученных тяжких травм он скончался на месте.

Женщине с учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору назначили семь лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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