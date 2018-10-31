Жительницу Сызрани приговорили к семи годам колонии за избиение мужчины до смерти

В Сызрани 29 октября вынесли приговор местной жительнице, которую судили за умышленное причинение тяжких травм, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как было установлено, неоднократно судимая женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Жуковского во время ссоры избила мужчину. От полученных тяжких травм он скончался на месте.

Женщине с учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору назначили семь лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.