В Самаре футбольный тренер подпал под суд за драку из-за чужих детей

В мировом суде Октябрьского района Самары огласили приговор 23-летнему Юрию Ж., которого обвиняли в нападении на отца детей своей возлюбленной.

Запутанная история произошла на фоне распада семьи. Рашид и Лилия воспитывали двоих детей, один из сыновей занимался футболом. Между тренером ребенка Юрием и Лилией наметился роман, а в семье заговорили о разводе. Когда расставание было оформлено с юридической стороны, суд постановил, что дети останутся с матерью, а Рашид будет видеться с ними по определенному графику.

Но в дело вмешался Юрий, к которому к тому времени переехала Лилия с детьми. Рашид утверждает, что Юрий препятствовал ему в свиданиях с детьми. Между мужчинами назрел конфликт.

В итоге Юрий назначил Рашиду встречу, и на ней мужчины подрались. По версии следствия, Юрий напал на Рашида и нанес ему несколько ударов, от которых оппонент получил сотрясение мозга и отправился на трехнедельный больничный. В итоге Юрий стал фигурантом уголовного дела.

"Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"), потому что, по некоторым данным, у подсудимого был кастет, - рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова. - Однако в суде эти сведения не подтвердились".

В итоге Юрия признали виновным, но статью обвинения переквалифицировал на более мягкую - ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности") и приговорили к 100 часам обязательных работ.

Приговор в законную силу пока не вступил, и, скорее всего, стороны будут его обжаловать: Юрий не выразил особой радости из-за того, что ему придется подметать улицы или убирать снег, - у них с Лилией родилась общая дочь, которой он планирует уделять максимум внимания.