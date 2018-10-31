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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее откроется выставка "Наследие самарских староверов"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 ноября, в 18.00 в здании Самарского художественного музея (ул. Куйбышева, 92) откроется выставка "Наследие самарских староверов" (12 +), сообщила пресс-служба этого музея.

Выставка посвящена 140-летию Древлеправославной Поморской Церкви Самары и 25-летию возвращения Храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

За 350 лет своей обособленной жизни христиане-староверы-поморцы сохранили древние церковные обряды, принятые при крещении Руси в 988 и существовавшие в Русской Православной Церкви до раскола 17 века, развили и умножили культурное и художественное наследие Святой Руси, в том числе традиции иконописания, принятые от Андрея Рублева и прочих именитых иконописцев древности.
В фондах Самарской Старообрядческой общины бережно сохраняются и активно пополняются собрания редких рукописных и старопечатных богослужебных и певческих книг XVI–XX вв., старинные иконы, предметы церковной утвари, архивные документы и фотографии.

Учитывая всеобщий интерес к Древлеправославию, Старообрядческая община Самары совместно с Самарским художественным музеем и другими культурными организациями города периодически проводит различные мероприятия, чтобы приподнять завесу таинственности, показать общество христиан-староверов как носителей древней православной традиции.

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